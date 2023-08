Brian Riemer vindt zichzelf niet "te positief": "Jonge ploeg heeft tijd nodig"

De kalendermaker spaart Anderlecht niet: na de openingsmatch tegen Union moet paars-wit nu aan de bak tegen landskampioen Antwerp. Coach Brian Riemer waarschuwt dat zijn "jonge ploeg" tijd nodig heeft. "Maar we zijn enthousiast en we geloven erin."

Na een 3-0-overwinning in de galamatch tegen Ajax waren de verwachtingen hooggespannen voor het seizoensbegin van Anderlecht, maar een nederlaag tegen Union blies die weg. Niet de nederlaag, maar vooral de zwakke eerste helft zinderde na. "We waren om verschillende redenen ongelukkig over die prestatie", beaamde Brian Riemer nog eens. "Maar we zijn nog een jong team, dat nog zal groeien. We zullen zeker nog obstakels tegenkomen onderweg. Tegen Ajax speelden we een geweldige match, tegen Union speelden we een slechte eerste helft." "Dat is het beeld van onze ploeg nu. We hebben meer consistentie nodig. Dat is een proces dat wat tijd nodig heeft." "Een proces" en "een jonge ploeg". Twee onderwerpen die ook onder Vincent Kompany al aan bod kwamen in Anderlecht. Toch verandert dat niets aan de ambitie van Riemer. "We willen de top 6 halen, dat is het duidelijke doel. Ik ben ervan overtuigd dat de duels tegen Antwerp en Union niet de enige beslissende wedstrijden zullen zijn. We moeten dus rustig blijven."

We bekijken elke week hoe we meer creativiteit in de ploeg kunnen krijgen en het team naar een hoger niveau kunnen krijgen. Brian Riemer

Tegen Union kreeg vooral het middenveld van Anderlecht kritiek. "Als het niet goed loopt, ligt dat niet alleen aan het middenveld", stelde de Deense coach. "Het was hetzelfde middenveld dat met 3-0 won tegen Ajax." "Ik weet dat het een oefenwedstrijd was, maar er stond wel een goede ploeg tussen de lijnen. We bekijken elke week hoe we meer creativiteit in de ploeg kunnen krijgen en het team naar een hoger niveau kunnen krijgen. Dat vraagt tijd." Met middenvelder Justin Lonwijk en aanvaller Luis Vazquez staan er verse krachten klaar, maar ze zijn nog niet meteen inzetbaar. "Vazquez is fit, maar hij moet zich nog aanpassen. Justin is nog niet topfit. Hij is beschikbaar, maar niet voor 90 minuten."

Riemer: "Te positief? Ik weet niet wat dat betekent"