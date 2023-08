Somalische minister excuseert zich voor traagste sprint: 100 meter in 21"81

In de kwalificaties van de 100 meter kwam o.a. Nasra Abukar Ali aan de start. De 20-jarige loopster uit Somalië gaat viraal omdat ze allesbehalve sprint.

Nasra Abukar moet haar concurrentes meteen laten gaan en komt 10 seconden later over de streep: in 21"81 om precies te zijn.

De Somalische minister van Jeugd en Sport Mohamed Barre Mohamud kan er niet mee lachen. Hij excuseert zich en vraagt het Somalisch Olympisch Comité om de voorzitster van de nationale atletiekfederatie te schorsen.

Nasra Abukar zou familie zijn van de voorzitster. Op die manier zou de studente aan de Universiade hebben kunnen deelnemen.