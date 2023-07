Anderlecht vindt met Justin Lonwijk nu ook "versterking voor middenveld"

Na Kasper Dolberg, Louis Patris en Maxime Dupé is Justin Lonwijk de 4e transfer van Anderlecht deze zomer.

Anderlecht huurt de 23-jarige Nederlander van Dinamo Kiev. Er is in het akkoord ook een aankoopoptie afgesloten.

Lonwijk voetbalde in zijn vaderland bij onder meer Willem II, Jong PSV en Utrecht. Bij het Deense Viborg ontmoette hij daarna Jesper Fredberg, huidig CEO bij Anderlecht.

De Deen is Lonwijk niet vergeten en pikt hem nu op bij Dinamo Kiev. "Met Justin voegen we een interessant profiel toe aan onze kern", legt de Deen uit. "Hij is een veelzijdige, aanvallende middenvelder die op meerdere posities kan spelen."

"We kennen zijn kwaliteiten, nu is het zaak om hem speelklaar te krijgen en hem in te passen in het team. We zijn ervan overtuigd dat hij een impact zal hebben en dat hij ons kan helpen om onze doelen dit seizoen te bereiken."

"Ik ben zeer trots om dit shirt te mogen dragen. Ik speelde in de jeugd bij PSV en Willem II vaak tegen Anderlecht en zij waren toen al altijd bij de beste", voegt de aanwinst er nog aan toe.

"Ik ben gecharmeerd door het project hier en ik denk dat ik met m’n offensieve kwaliteiten het team iets kan bijbrengen.”