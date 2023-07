Sporza Tourmanager: dit is de ploeg van de winnaar, dit waren de beste koopjes

Nooit namen meer ploegen deel aan de Sporza Wielermanager: 88.009. En de allerbeste van iedereen was Rein Deconinck met zijn ploeg Will the new Vincenzo please stand up?

Rein scoorde met zijn ploeg 8.340 punten, ofwel 34 meer dan de nummer 2, Wouter Van der Borght.

Rein eindigde met alle truiendragers in zijn ploeg én met de volledige top 8 van het eindklassement.



Wat opvalt, is dat hij lang heeft gewacht met zijn transfers. Na de 11e rit slachtofferde hij Fabio Jakobsen voor Carlos Rodriguez en in de laatste dagen gingen ook nog Wout van Aert, Phil Bauhaus en Torstein Traeen voor de bijl, ten koste van Felix Gall, Simon Yates en Jonathan Castroviejo.

Wie eindwinnaar wil worden, mag natuurlijk ook niet te veel buspunten verzamelen. Rein sprokkelde er uiteindelijk 63, met als dieptepunten de 10 én 20 punten van zijn koopje Simon Guglielmi.