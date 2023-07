Australische vrouwen verbeteren eigen wereldrecord op 4x100m vrij op WK

Met 3'27"96 in de finale deden Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris en Emma McKeon bijna 2 seconden beter dan de 3'29"69 van Australië op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Toen behoorden McKeon en Harris ook al tot het team. De Verenigde Staten kregen het zilver dankzij een chrono van 3'31"93. China werd derde in 3'32"40.

Australische mannen vieren voor het eerst sinds 2011

Het succes van de vrouwen inspireerde de Australische mannen. Jack Cartwright, Flynn Southam, Kai James Taylor en Kyle Chalmers wonnen de 4x100 vrij in 3'10"16, 33 honderdsten sneller dan Italië.



Voor Australië is het de eerste triomf op de afstand sinds 2011, vorig jaar op het WK in Boedapest was zilver zijn deel.