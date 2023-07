Vive le Vélo gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de aflevering

Nu de Tour op zijn laatste benen loopt, valt ook bijna het doek voor Vive le Vélo in deze Ronde van Frankrijk. In de voorlaatste aflevering blikte Karl Vannieuwkerke terug op de laatste bergrit en vooruit naar de volgende Tour. Ex-renners Sep Vanmarcke en Dirk De Wolf schoven mee aan en ook zanger Tom Dice was van de partij. Bekijk hier de beste fragmenten uit Vive le Vélo van 22 juli.