Blinde boogschutter Ruben Vanhollebeke verovert brons op WK G-boogschieten

Ruben Vanhollebeke was naar Pilzen afgezakt om voor de derde keer op een rij wereldkampioen te worden. Craig Newbery had dat vrijdag in de halve finales (6-5) al verhinderd.



Een dag later kon Vanhollebeke zich revancheren in de wedstrijd voor het brons, waarin hij de Cyprioot Christos Misos met 6-2 versloeg.

"Ik ben tevreden dat ik toch nog brons behaalde. Het is een groot verschil om wel of geen medaille te behalen. Hiervoor heb ik hard naar het wereldkampioenschap proberen toewerken", zegt de tweevoudige wereldkampioen.

In de aanloop naar het WK verloor de 46-jarige Vanhollebeke onverwachts zijn vader, wat impact had op zijn prestatie in Tsjechië. "Dat speelde mij mentaal parten tijdens de voorbereiding en dit toernooi. Mijn vrouw Kathleen (Meurrens, die ook aan het WK deelnam, nvdr.) gaf samen met wat vrienden nog een goede peptalk deze ochtend. Dat hielp mij enorm."