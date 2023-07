Victor Campenaerts "omarmt de pijn" en krijgt weer de Prijs voor de Strijdlust

De vlag van Tourbaas Christian Prudhomme was nauwelijks gedaald of Victor Campenaerts was al weer aan het woefen, zoals hij zelf zijn eigen korte inspanningen om weg te geraken noemt.

"Het was een heel geanimeerde start", vertelt Campenaerts. "We reden weg met een elitegroep, maar dat was blijkbaar niet naar de zin van veel andere ploegen."

"Zo kwamen er bijna 30 frisse mannen aansluiten, waar helaas niemand van de ploeg bij was. Is wist toen al zeker: als die mannen erbij komen, dan ga ik niet meer winnen."

"Ik probeerde nog om een nieuw scenario te creëren door er een lap op te geven. Als ik de klim had kunnen overleven, had ik kunnen sprinten voor de zege. Maar ik had te veel energie gestoken in die vlucht die niet is doorgegaan."

Hoe het komt dat Campenaerts voor de 2e dag op een rij - en eigenlijk al een hele Tour lang - zo met zijn krachten kan smijten, wou Maarten Vangramberen nog weten? "Ik omarm de pijn", lacht de renner van Lotto-Dstny.