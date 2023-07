Hind Ben Abdelkader viert 28e verjaardag met transfer naar Galatasaray

Abdelkader speelde van 2017 tot 2021 verschillende seizoenen bij de Turkse ploeg Hatay, het afgelopen seizoen kwam ze uit voor Villeneuve d'Ascq in Frankrijk, de ploeg van bondscoach Rachid Meziane.



In België speelde de shooting guard voor Waregem, Namen en Sint-Katelijne-Waver, waarna ze het buitenlandse sop opzocht bij Cadi la Seu (Spa), Nice (Fra), Krakau (Pol), Hatay (Tur) en Nika Syktyvkar (Rus).



Bij Villeneuve d'Ascq was ze het voorbije seizoen goed voor 10,9 punten, 2,1 rebounds en 1,5 assists gemiddeld per match. Naar het einde van het seizoen liep ze een knieblessure op, vanaf de halve finales van de play-offs kwam ze niet meer in actie.



In de finale verloor Mezianes team van het Lyon van Julie Allemand. Door de blessure miste Abdelkader het EK, waar België goud veroverde.