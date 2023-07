Triest: Chinese tennisspeelster geeft in tranen op na onsportief dieptepunt van tegenstander en publiek

Het grasseizoen is nog maar net gedaan, of er wordt elders alweer op gravel gespeeld. Op het WTA-toernooi van Boedapest keek de Chinese Shuai Zhang, 's werelds nummer 45, dinsdag de Hongaarse kwalificatiespeelster Amarissa Kiara Toth in de ogen.

Een spannende eerste set ontaardde bij een 5-5-stand. Een bal van Zhang landde duidelijk op de lijn, maar werd uit gegeven door de umpire. Toen Zhang vroeg om naar de balafdruk te gaan kijken, veegde Toth die met haar voet uit.

Een verbouwereerde Zhang ging verhaal halen, maar opvallend genoeg greep niemand in. "Waarom maak je er een probleem van?", riep Toth haar nog toe. Ook het publiek, dat de kant van de 20-jarige thuisspeelster koos, jouwde haar uit.

Uiteindelijk ging het spel verder, maar Zhang was zodanig van slag dat ze een spelletje later moest opgeven. Een paniekaanval, luidde de verklaring achteraf. Twee weken geleden sprak Zhang nog openhartig over mentale vermoeidheid, na het overlijden van haar grootouders.

En Toth? Die vierde haar "overwinning" nadat Zhang nog netjes de hand was komen schudden.