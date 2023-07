Nils Eekhoff over DSM-debacle in tijdrit: "Niet de professionaliteit die we normaal uitstralen"

Sam Welsford en Alex Edmondson hadden zich laten verrassen door de drukte in de paddock en begonnen aan hun tijdrit toen de startknop al was ingedrukt.

Daarna was het aan John Degenkolb en Nils Eekhoff. Zij waren wel stipt, maar in een van de eerste bochten lagen ze al tegen de grond.

"We moeten ermee leven en doorgaan", lachte de Nederlander vanmiddag nog altijd wat zuur.

"Ik baalde gisteren gigantisch omdat ik de voorbije weken heel goed ben doorgekomen. Ik stond er goed voor."

"Om dan zo onderuit te gaan... Ik weet nog steeds niet waar het aan lag. Het is zonde dat ik nu toch weer wat blessures heb."

"Hoe de sfeer aan tafel was? Dit is niet waar we voor staan, dit is niet de professionaliteit die we normaal uitstralen."

"Het is heel ongelukkig dat het allemaal in zo'n kort tijdsbestek gebeurd is. We balen. 2 renners die te laat waren, is zonde. 2 renners met blessures is vervelend."