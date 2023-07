"Zoals wij naar Wout en Mathieu kijken, bewondert de rest nu Jonas en Tadej"

Wout van Aert was gisteren niet opgewassen tegen twee supermannen in de enige tijdrit van deze Tour.

"Ik was de beste van de normale mensen", lachte Van Aert, een uitspraak die bekend in de oren klonk van Eli Iserbyt.

In het veld moet Iserbyt ook al jaren opboksen tegen 2 kanjers: Van Aert en Mathieu van der Poel.

"Ik dacht dat het een perfect moment voor Wout was om te ervaren hoe het voelt", gniffelde Iserbyt vanmiddag in onze radio-uitzending. "Maar het was met een knipoog, hé."

Dat maakt Iserbyt zelf duidelijk: "Als dat duo zich elk jaar weer bij ons in het veld voegt, krijg je een soort van bewondering."

"Dat gaat over hoe snel ze rijden, over hoe groot het verschil is. Het niveauverschil tussen de 3e en de 2e en 1e plek is nog meer dan 50 procent bij ons, schat ik. Het ligt niet dicht bij elkaar."