Leider Tourmanager nam risico met vroege exit Van Aert: "En dan pakte hij ook nog punten in bergen"

De leider in de Tourmanager denkt goed en lang na over de keuzes en risico's die hij neemt. Gelukkig voor hem scoorde hij in de openingsweek een smak punten, waardoor hij op een stevige basis kan teren.

"De eerste week ging redelijk vlot, want ik moest weinig belangrijke keuzes maken. Wat switchen tussen klassementsmannen en sprinters was makkelijk, maar nu dat die transfers eraan te komen ..."

Risicovolle Van Aert-tactiek

"De afgelopen dagen toonde hij wel nog de goesting om mee te gaan in de ontsnapping, maar de punten volgden niet. Ik geloof dan ook niet meer in zijn potentieel als grote puntenpakker."

Of het de juiste zetten zijn, zal blijken na de sprint op de Champs Elysées.

Al houdt Niels nog wat achter de hand. "Ik kijk met argusogen naar het algemene klassement", zegt hij. "Wie nog kans maakt op een plekje in de top 5, zal de grootste slokop worden. Daarvoor bewaar ik mijn laatste transfer."

Verder neemt hij niet te veel risico's meer. "Mijn kopmankeuzes speel ik altijd op veilig. Want ik wil er alles aan doen om een plek in de top 10 te verzekeren. Ik droom van de overwinning, maar alles ligt zo dicht bij elkaar."

Waar hij wel al zeker van is: de eindoverwinning in de minicompetitie met zijn vrienden. "Zij steunen me wel, maar baalden dat de strijd zo snel gestreden was", lacht de leider.

Trekt hij de overwinning over de streep in Parijs?