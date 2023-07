Denemarken wil WK dynamiteren met beresterke selectie, Jonas Vingegaard ontbreekt

De Deense bondscoach Anders Lund heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het aankomende WK wielrennen in Glasgow (3-13 augustus).

Jonas Vingegaard prijkte zoals verwacht niet op de lijst. De huidige leider in de Tour de France gaf eind juni al aan niet voor de regenboogtrui te zullen strijden.

Maar ook zonder Vingegaard beschikken de Denen nog over heel wat stootkracht. Met Mads Pedersen (Lidl-Trek) hebben ze de wereldkampioen van 2019 in de gelederen.

Hij vormt wellicht de speerpunt en wordt bijgestaan door Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) , Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), Mikkel Honoré (EF Education-EasyPost) en Michael Morkov (Soudal Quick-Step).

Bondscoach Lund geloofde alvast in de kansen van zijn team. "We hebben een sterkte selectie. Het parcours is erg technisch, maar past wel goed bij ons team. Ik verwacht dat we in Glasgow zullen meedoen voor de medailles."

Voor de tijdrit (11 augustus) duidde de bondscoach Kasper Asgreen en Mikkel Bjerg aan.