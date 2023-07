Hoe moet het verder met Ewan bij Lotto-Dstny? "Hij hypothekeert toekomst van een hele ploeg"

Een donkere wolk boven het Lotto-Dstny-kamp. Reacties vanuit de ploeg lieten al uitschijnen dat niemand er erg opgezet is met de opgave van Caleb Ewan, maar ook in Vive le Vélo weten de gasten niet goed hoe het nu verder moet met de Australiër bij de Belgische ploeg. "Ik kan wel geloven dat dit als ploeg een moeilijke situatie is", stelt G-wielrenner Louis Clincke.