Vreemde viering en opmerkelijke zangstonde: de geheimen van ritwinnaar Ion Izagirre toegelicht

In Spanje is het de traditie om aan iemands oren te trekken als je die persoon wilt feliciteren met zijn verjaardag.

"Eigenlijk moest Ion dus 4 keer aan de oren van zijn dochtertje trekken, maar een ritzege in de Tour is ook een mooi verjaardagscadeau", besluit Vannieuwkerke.

"In Spanje is het de traditie om aan iemands oren te trekken als je die persoon wilt feliciteren met zijn verjaardag. En vandaag was het de 4e verjaardag van Iraya, het dochtertje van Izagirre."

"Ik geloof er heilig in dat hij niet had gewonnen als zijn dochtertje niet jarig was", pikt Frank Lammers in. "Dat was 100% een extra motivatie."

"Misschien had hij deze rit op voorhand wel aangestipt", voegt Vannieuwkerke toe.

Jolien D'hoore is dan weer minder bijgelovig. "Het was vandaag wel een loterij om in de ontsnapping te zitten vandaag, hé", stelt ze.

"Tuurlijk", geeft Lammers toe. "Maar eens je voorin zit, genereert het wel extra kracht."