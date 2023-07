Belgische WK-selectie al ingediend, maar maandag pas bekendmaking: "Niet veel verrassingen"

"In principe is de selectie al gemaakt", geeft assistent-bondscoach Serge Pauwels toe in de Touruitzending. "Ik weet zelf eigenlijk ook niet waarom ze tot maandag wachten om de ploeg bekend te maken."

Over wie de ploeg dan gehaald heeft, laat Pauwels niet het achterste van zijn tong zien. "Ik denk niet dat er veel verrassingen zullen zijn."

"Het gaat ook niet om de beste individuen, je wil een ploeg maken. Maar we zitten met een luxepositie, want met Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben we meer dan één kopman."

"En dan heb ik het nog niet over Jasper Philipsen, momenteel de beste sprinter ter wereld. De vraag is dan hoe je al die renners in dezelfde richting kunt krijgen."