Bilal El Khannouss en Marokkaanse beloften triomferen op Afrika Cup in eigen land

Met Bilal El Khannouss (Racing Genk), Oussama El Azzouzi (Union), Zakaria El Ouahdi (RWDM) en Mehdi Boukamir (Charleroi) kwam er een stevige Belgische connectie aan de aftrap in Rabat.



Hoewel Egypte na 10 minuten al op voorsprong kwam in het hol van de leeuw was die vreugde maar van korte duur. Doelpuntenmaker Saber pakte amper 8 minuten later dom rood en mocht gaan douchen.



Met een mannetje meer rook Marokko bloed en kort voor de rust zette El Khannouss aanvaller Bagraoui op weg naar de gelijkmaker.



Op de verlossende 2-1 was het uiteindelijk wachten tot diep in de eerste verlenging, toen invaller Targhalline zich tot matchwinnaar kroonde met een subtiele afwerking. Ibrahim Salah (ex-Gent) mocht als invaller de zege mee over de streep trekken.



Na afloop van de wedstrijd namen ook bondscoach Issame Charai (tot november nog assistent bij OH Leuven), Chris Van Puyvelde (technisch directeur) en Glenn Vercauteren (kinesist) deel aan de feestelijkheden.