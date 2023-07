Philippe Gilbert volgt Tour op motor: "Ik wist vooraf van Belgisch aanvalsplan gisteren"

Gilbert was gisteravond te gast in Vive le Vélo. De ex-renner volgt de Tour op de motor als commentator van Eurosport. "Sociaal als ik ben, maak ik dan ook geregeld een babbeltje met de renners."



"Als renner praatte ik ook heel veel op de fiets. De renners komen nu ook naar mij om een praatje te maken. Dat zijn mooie momenten."



Tijdens de slaapverwekkende rit gisteren kwam Florian Vermeersch even langs bij de ex-wereldkampioen. "Pfff, zei hij, wat een dag", deed Philippe Gilbert. "Is het geen tijd voor een Belgische aanval zoals in Parijs-Nice destijds, zei ik hem." "We zijn ermee bezig", klonk het."



Enkele minuten later passeerde Oliver Naesen bij Gilbert, de AG2R-Belg was in Parijs-Nice ook mee. "Hoe zit het?", vroeg Gilbert. "We zijn bijna klaar", kwam het antwoord.



Nog een paar minuten later kwam de aanval. Wout van Aert trok de boel op het lint, Vermeersch, Campenaerts, Naesen, Devenyns en Hermans hingen hun wagonnetje aan.



Gilbert: "Ik zag het van ver. Heel veel renners zaten nog tussen de auto's. Van der Poel was heel ver achter en zat even in de problemen, hij had het zelfs niet begrepen, denk ik. Het was leuk even animo te hebben."



Al was de poging geen lang leven beschoren. Na 2 km zat het pak weer bijeen. Opvallend: Naesen, Campenaerts én Gilbert waren zowel nu als in Parijs-Nice bij de aanval betrokken. Lees hieronder nog eens het verhaal van die tricolore actie.