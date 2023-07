Voormalig Wimbledon-winnares Ashleigh Barty bevallen van zoontje

Ashleigh Barty liet begin januari weten dat ze zwanger was van haar eerste kindje. "2023 wordt het beste jaar tot nu toe", klonk het toen. "We zijn zo opgewonden voor ons nieuwe avontuur."

De intussen 27-jarige Barty kondigde in maart 2022 verrassend haar afscheid van het tennis aan, slechts twee maanden nadat ze haar land voor het eerst in ruim 40 jaar een thuistriomf bezorgde op de Australian Open.

Barty won in totaal 3 grandslamtitels in het enkelspel. Ze was de beste op Roland Garros in 2019, op Wimbledon in 2021 en op de Australian Open het jaar nadien.