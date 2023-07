Ontdek de wereld van het waterskiën: “Meer dan zomaar achter een boot hangen”

Waterskiën is een razendsnelle watersport waarbij deelnemers op ski's over het water glijden, voortgetrokken door een boot. Het doel is om de balans te bewaren en indrukwekkende manoeuvres uit te voeren terwijl je met hoge snelheid over het water scheert.

De Diamond Race in Viersel staat wereldwijd bekend als een prestigieuze waterskiwedstrijd. En dit jaar vond alweer de 38e editie plaats van deze gerenommeerde race.

Tim Lisens, een topper in de wereld van het waterskiën, was in 2019 nog eindwinnaar in Viersel en werd deze editie tweede achter een Amerikaan:

"Veel mensen onderschatten waterskiën door te zeggen: 'het is maar achter een boot hangen.' Maar ik zou die mensen willen uitdagen om het eens te proberen. Je zult merken dat je armen en benen volledig 'choco' zijn, zoals wij zeggen."

"In de eerste ronde bereiken we snelheden tot wel 160 km per uur. Daarna worden we geconfronteerd met de terugslag van de deining van de golven tegen de betonnen wanden, waardoor we terugzakken naar een snelheid van 110 à 120 km per uur. Het is waanzinnig, zeer spectaculair en vooral ontzettend vermoeiend," vertelt de Belgische snelheidsduivel.