Geen rugnummer 13 in de Tour, Jan Bakelants: "Bardet wisselde het nummer ooit met mij"

Voor het eerst in meer dan 50 jaar rijdt er geen renner rond in de Tour de France met rugnummer 13. Bij het UAE van Tadej Pogacar hadden ze blijkbaar geen zin om de wielergoden uit te dagen en dus maakt de nummering bij hen een sprongetje, van 12 naar 14.



Jan Bakelants weet uit eigen ervaring dat het nummer 13 geen ongeluksnummer hoeft te zijn. Hij reed er de Tour van 2015 mee.



"Bij AG2R was Jean-Christophe Péraud het jaar ervoor 2e geworden en het is traditie dat het team van de nummer 2 de nummers 11 tot 18 krijgt", vertelt Bakelants in Vive le Vélo.



"Péraud zelf kreeg nummer 11 en daarna had ik als eerste in het alfabet 12 moeten krijgen. Maar met de volgende in de rij, Romain Bardet, reed er ook een troonpretendent rond bij ons en blijkbaar was de ploegleiding er toch niet gerust op om hem met het nummer 13 te laten rijden."

"De ploeg heeft daarom de nummers van Bardet en mij omgewisseld, waardoor ik 13 kreeg. Ik heb de Tour uitgereden en ben niet gevallen, maar ook omdat ik hypergefocust was om zeker niets mis te doen."

Toch was Bakelants niet helemaal ongevoelig voor het bijgeloof. "Ik heb de 13 altijd omgedraaid. Baat het niet, dan schaadt het niet, dacht ik, dus daar deden we toch maar aan mee."