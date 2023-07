Edward Still krijgt bij KV Kortrijk nieuwe kans als coach in Jupiler Pro League

De Amerikaanse overname is nog altijd niet rond, maar KV Kortrijk heeft wel al één punt van zijn takenlijstje kunnen schrappen: een nieuwe hoofdcoach zoeken.

Edward Still volgt Bernd Storck op in het Guldensporenstadion. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen.

Still hielp Eupen vorig seizoen aan het behoud, maar werd achteraf alsnog ontslagen. Eerder was de 32-jarige Belg al aan de slag als hoofdcoach bij Charleroi.

"We verwelkomen Edward Still vandaag dan ook zeer graag bij KV Kortrijk", klinkt het bij de West-Vlamingen. Maandag leidt Still al zijn eerste training.

Er wacht Still heel wat werk in Kortrijk, want door het moeilijke overnamedossier werden er nog geen nieuwe spelers aangetrokken.