Nieuwe eigenaars KV Kortrijk houden persconferentie van 1 minuut: "Niet alleen investering in club"

De zakenman wil zijn kapitaal nu ook in de sportwereld investeren en kwam bij KV Kortrijk uit. Volgens voormalig eigenaar Vincent Tan is Kaminski iemand die "de club naar een nog grotere hoogte zal brengen".

Dit project is niet alleen een investering in een voetbalclub, maar ook een investering in de stad als geheel.

Dat beloofde het duo vanmiddag ook tijdens een persconferentie, die amper 82 seconden duurde en waarop geen vragen gesteld mochten worden - dat moment komt later pas.

"We staan nog maar aan het begin van dit nieuwe avontuur. Dit project is niet alleen een investering in een voetbalclub, maar ook een investering in de stad als geheel", aldus Michael Kaminski.

"Mijn vader en ik begrijpen dat de Belgische competitie een sterke competitie is. Wat we hier in Kortrijk willen doen, is dan ook talent aantrekken en de kwaliteit van de ploeg verhogen. Ons ultieme doel is om de fans trots te maken."



Alleen is in West-Vlaanderen niet iedereen onverdeeld gelukkig met de Amerikaanse overname - velen gaven de voorkeur aan het eveneens geïnteresseerde Burnley van Vincent Kompany.



De Kaminski Group heeft namelijk geen voorgeschiedenis of know how in het voetbal. In het verleden toonden ze wel al interesse in Europese topclubs zoals Atlético Madrid en Everton, maar tot een participatie kwam het nooit.