Tadej Pogacar: "Ik voel me goed op de fiets, maar mijn pols is nog niet volledig in orde"

Pogacar was meteen ontspannen en gaf meer details. "Ik voel me goed op de fiets. Qua mobiliteit zit ik met mijn pols aan 60 à 70 procent."

"Mijn pols is niet volledig in orde", antwoordde de Sloveen, waarna een knipoog volgde. "Ik kon mijn wheelie niet rekken tot de top, het was dus niet perfect."

"Ik was enthousiast toen ik het parcours voor het eerst zag, maar door mijn blessure is dat wat verminderd", gniffelde hij.

Is de tweevoudige eindwinnaar dan 100 procent klaar of niet? "Dat zien we de komende weken wel."

"Ik denk niet meer aan Jumbo-Visma van vorig jaar"

In principe zou Pogacar zaterdag een van de favorieten moeten zijn op de openingsdag. "Het wordt een superexplosieve finale. Ik schat dat we met 10 à 15 renners overblijven."

"Dat die rit meteen een kans is om tijd te pakken? De extra seconden op de laatste klim hebben ze al geschrapt. Dat zijn dus al 8 tellen minder. Maar als ik links of rechts iets kan pakken, dan zal ik dat doen."

Vorig jaar werd het geen secondespel tegen Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma. Denkt hij nog terug aan hun coup?

Pogacar: "Neen, ik denk niet aan hun prestatie van vorig jaar, wel aan die van mij van dit jaar. Ik focus me op mijn koers. En het draait ook niet enkel om dat team."

"Of ik iets geleerd heb uit 2022? We hebben veel geleerd van elke koers. We proberen dit jaar beter te doen."

"Vorig jaar was ik goed genoeg om te winnen, maar Jonas was sterker. Op sommige momenten. Daar moet ik voor opletten."

Het ideale scenario heeft hij wel al in zijn hoofd. "Het geel pakken in de 20e rit zoals in 2020. Dat geeft je minder druk", grijnsde de Sloveen.

"Jonas is wel de favoriet. Hij was dominant in de Dauphiné en zei dat hij daar nog niet op zijn best was. Dat belooft."