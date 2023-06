NY Yankees-pitcher Domingo German schrijft stukje geschiedenis, met 24e "perfecte game" in MLB

Om een "perfect game" te gooien moeten een of meerdere pitchers minstens 9 innigs spelen zonder dat ook maar één tegenstander erin slaagt om de eerste honk te bereiken.



In de MLB-geschiedenis werden al meer dan 235.000 wedstrijden gespeeld en tot gisteren waren er nog maar 23 pitchers in geslaagd om een "perfect game" te gooien. Afgelopen nacht heeft New York Yankees-speler Domingo German zijn naam bij op dat lijstje gezet.

De Dominicaanse pitcher zorgde er samen met zijn ploegmakkers voor dat geen enkele van de 27 spelers van tegenstander Oakland de 1e honk kon bereiken. De Yankees wonnen zo de match met 11-0.

Het was van 2012 geleden dat er nog eens een "perfect game" was in de MLB. Toen had Seattle Mariners-pitcher Felix Hernandez de eer.