Geen plaats voor sentiment bij recordjager Mark Cavendish: "Ik moet mijn job uitvoeren"

"Maar de Tour kun je niet beschrijven. Het geeft je de meest uiteenlopende gevoelens. Het is mijn laatste Tour, maar alles blijft gelijk. Ik heb een taak."

"Ik weet dat ik daar spijt van zal krijgen, door niet in dit moment te leven en ervan te genieten."

Cavendish is een emotiebom, maar in zijn laatste Tour zal er geen ruimte zijn voor sentiment. De Tour is en blijft serious business.

"We zijn met Astana gegroeid als team"

In de Giro moest Cavendish wachten tot de slotdag om eindelijk nog eens victorie te kraaien. Het was zijn 54e ritzege in een grote ronde.

Zijn 55e zou een mijlpaal zijn, maar bij Astana Qazaqstan is de sprinttrein geen hogesnelheidstrein.

"In elke ploeg, een sprintersteam of niet, moet je je aanpassen. Astana heeft geen traditie, maar dat betekent niet dat er geen middelen zijn voor een geweldige lead-out. Het vraagt gewoon tijd om dat in te oefenen."

"We zijn gegroeid als team. Of je nu wint of niet, als je die verbeteringen ziet, dan geldt dat ook als een overwinning. En dat heb ik vaak vastgesteld. Ik ben dus tevreden."

Maar over wat nummer 35 in de Tour zou betekenen, daarover bleef Cavendish op de vlakte.

"Eerlijk: ik weet het gewoon niet. Ik probeer het gewoon. Wie één rit wint, is gelukkig. Als ik er nog ééntje win, zal ik dat nog meer zijn."

"Of de druk minder groot is na mijn zege in de Giro? Van wie komt die druk dan? Die leg ik mezelf altijd op."

"Dit is de Tour, hé. Ik weet goed genoeg hoe lastig het is om hier te winnen. Ik moet bescheiden blijven en deze koers het respect geven dat de Tour verdient."

"Ik heb mijn leven gegeven voor deze koers en de Tour heeft me het leven gegeven waar ik altijd van gedroomd heb."