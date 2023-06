Renners die corona hebben, hoeven de Tour de France niet automatisch te verlaten

Bij de Tour de France houden ze hun hart vast voor een scenario zoals in de Giro, waar de ene renner na de andere voor én tijdens de wedstrijd de koers verliet met corona.



Toch hoeft er geen paniekvoetbal gespeeld te worden, zo bevestigt de Internationale Wielerunie UCI. "In de aanloop naar de Tour is het aantal positieve coronagevallen in Frankrijk laag", klinkt het in een persbericht.

Organisator ASO legt de volgers van de Tour maatregelen op die iets strenger zijn dan in andere koersen. Zo worden de contacten met renners beperkt en zal het in sommige zones nog altijd verplicht zijn om een mondmasker te dragen.

Renners die alsnog positief testen op Covid-19 worden niet automatisch uit de Tour gezet. "De beslissing om de renner te isoleren en uit de koers te nemen ligt in handen van de teamdokter, de medische verantwoordelijke van de UCI en de coronacoördinator. Op basis van de klinische gegevens zullen ze samen een beslissing nemen."