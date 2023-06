Auto rijdt Kristen Faulkner aan op training: out met breukje in knie

"Helaas is Kristen nu niet in staat om te koersen. De breuk in haar knie moet eerst genezen. De gezondheid en het welzijn van Kristen staan voorop", maakte haar team wereldkundig.



Kristen Faulkner won vorig jaar 2 ritten in de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen die vrijdag van start gaat.



Dit jaar reed ze nog maar 1 keer echt in beeld. In het voorjaar was ze derde in de Strade Bianche, maar werd ze achteraf gediskwalificeerd, omdat ze de regels had overtreden door met een glucosemeter te fietsen.



De Amerikaanse begon pas op latere leeftijd met de koers. Daarvoor werkte ze in de financiële sector.