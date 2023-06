Ook Racing Genk hervat de trainingen: "Ja, gemiste titel is verteerd"

De klap was begrijpelijk enorm groot bij alles en iedereen die betrokken is bij Racing Genk, maar de trainer is er helemaal klaar mee.

Titelambities worden niet uitgesproken

Geen titel, maar gelukkig wel Europees voetbal. Het Europese toneel is bijzonder belangrijk voor Racing Genk. De fans zijn het zo gewoon geraakt. In de competitie zijn de ambities dezelfde als vorig jaar: play-off I spelen.

"Dat is elk seizoen de ambitie van deze club. Antwerp en Club Brugge schieten er bovenuit op vlak van budget en spelerskernen, met een grote groep die achter die twee clubs play-off I willen halen", spreekt Wouter Vrancken het woord landstitel niet uit.

"Titelambities hebben we vorig jaar ook niet uitgesproken. We moeten niet het slachtoffer worden van ons eigen succes."

Sleutelspelers verliezen na een sterk seizoen is ook een vorm van slechtoffer worden van eigen succes. Vooral de naam van Mike Tresor wordt genoemd als vertrekker na 24 assists. "We zullen zien. De kans is reëel dat hij zal vertrekken. Vorig jaar zijn er ook zes basisspelers vertrokken", zegt Vrancken kalm.

"Het zou naïef zijn om te verkondigen dat nu niemand zal vertrekken."

Genk heeft zichzelf al versterkt met Joris Kayembe van Charleroi en Alieu Fadera van Zulte Waregem sluit volgende week aan.

"Joris is een persoonlijkheid met een positieve instelling en kwaliteit. Het is altijd goed om zo een jongens in de groep te hebben. Fadera is iemand die helemaal past in het DNA van Genk met zijn goede mentaliteit, zijn snelheid en zijn acties."