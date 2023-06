Standard vermijdt tijdelijk transferverbod met kapitaalsverhoging van 13,7 miljoen euro

De autonome Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners kocht vorig jaar Standard over van voorzitter en eigenaar Bruno Venanzi.

Om de ambitieuze toekomstplannen te kunnen waarmaken, voert Standard nu een kapitaalsverhoging van 13,7 miljoen euro door.

De licentiecommissie eiste namelijk een structurele verbetering van het eigen vermogen van de club. Anders dreigde een tijdelijk transferverbod voor de Luikenaars.

"Deze kapitaalsverhoging stelt de club in staat om met een gerust hart naar de toekomst te kijken, terwijl we ons bewust zijn van het werk dat nog gerealiseerd moet worden om onze doelstellingen te bereiken", klinkt het in een persbericht.

Standard mikt dit seizoen al zeker op Play-off 1, verkondigde coach Carl Hoefkens vorige week bij zijn voorstelling.