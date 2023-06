Geen Tour voor "ontgoochelde" Van Avermaet: "Had gehoopt mee te mogen met mijn palmares en verleden"

Een tiende Tour-deelname om zijn carrière af te sluiten. Hoe mooi het scenario ook klonk voor Greg Van Avermaet, het blijft bij een droom. AG2R-Citroën neemt de voormalige olympische kampioen niet mee naar Frankrijk.

"Uiteraard is het een ontgoocheling", vertelt hij. "Zeker omdat ik wist dat het mijn laatste Tour zou zijn. Dan hoop je op wat sentiment van de ploeg."

Op het BK werd Van Avermaet afgelopen weekend nog 45e. "Mijn niveau was goed: ik had in de klassiekers een paar mooie resultaten gereden en dan denk je dat je in de selectie gaat raken."

"Ik was gemotiveerd om nog eens de Tour te rijden. Het is altijd lastig, maar het blijft de grootste wielerwedstrijd. Dan wil je daar deel van uitmaken."

"Een ritoverwinning was misschien moeilijk, maar ik kon in dienst rijden van de ploeg en in een ontsnapping raken. Dat was het doel om mooi af te sluiten."