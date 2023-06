Ann Wauters dolblij voor Belgian Cats: "Heel belangrijk signaal voor vrouwensport"

Ann Wauters veroverde zelf nog brons met de Belgian Cats op het EK. "Maar een gouden medaille is toch nog iets anders", zegt ze. "Uiteraard waren we daar 6 jaar geleden ook heel trots op, maar dit is toch weer een evolutie."

"Het is fantastisch wat ze hebben neergezet. Er flitste zo veel door mij heen. Hoe trots ik ben op deze generatie. Ik denk dat het een ongelofelijk straffe prestatie is om aan de top van Europa te staan."

De Europese titel hoeft zeker geen eindpunt te zijn voor de Belgian Cats. Het succes zal naar meer smaken. "We kunnen nog verder blijven dromen", beaamt Ann Wauters. "Volgend jaar hebben de Cats een grote afspraak op de Olympische Spelen in Parijs."

Op de Spelen in Tokio in 2021 verloren de Cats nipt tegen Japan in de kwartfinales. "Dat was toen een grote ontgoocheling. Nu hebben ze geleerd om wel een finale met druk te winnen. Om het zo af te maken, toont dat de Cats een enorme stap hebben gezet."

"Er wordt al snel historisch gebruikt bij een sportprestatie, maar de Cats hebben écht sportgeschiedenis geschreven. De hockeymannen hebben er een stevige kandidaat bij voor Team van het Jaar", lacht Wauters.

"We hebben heel straffe atletes met Nina Derwael, Nafi Thiam, Lotte Kopecky... maar als ploeg de vrouwensport op de kaart zetten, is ongelofelijk. Deze gouden medaille is een heel belangrijk signaal voor vrouwensport en sport in het algemeen."

"Hier mogen ze echt trots op zijn. Dit kan een volgende generatie inspireren. De boodschap voor de Belgische jeugd: als je erin gelooft, kan het eruit komen."