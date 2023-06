Safety first! Van der Poel duwt rondslingerende bidon subtiel van de weg

Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel reeg de mooie zeges aan elkaar de afgelopen jaren.



Al gaat de Nederlander daar niet voor over lijken. Meer zelfs, veiligheid op de weg draagt de kampioen hoog in het vaandel.



Dat bleek al in 2019 toen Van der Poel in Nokere Koerse en gevaarlijke steen met zijn wiel de graskant in duwde.



Ook vandaag kwam de renner van Alpecin-Deceuninck een obstakel tegen op zijn pad. De Nederlander besefte het gevaar en duwde het voorwerp zonder verpinken van de weg.



Van der Poel werd uiteindelijk derde op het NK. Dylan van Baarle mag een jaar lang de Nederlandse driekleur dragen na perfect ploegenspel van Jumbo-Visma.