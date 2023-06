Méér dan enkel het EK: ook Parijs 2024 staat op het spel in kwartfinale tegen Servië

De focus van de Belgian Cats ligt uiteraard op dit toernooi, maar toch zal ook Parijs 2024 donderdag in het achterhoofd zitten. Want nadat de Belgische vrouwen in Tokio voor het eerst hadden mogen proeven van de Olympische Spelen willen ze er volgend jaar in Parijs maar wat graag opnieuw bij zijn.

De eerste stap richting Parijs moet deze week in Slovenië gezet worden. De beste 5 landen van het EK plaatsen zich samen met gastland Frankrijk voor het olympische kwalificatietoernooi (OKT).

Bij winst in de kwartfinales tegen Servië is België dus meteen zeker van een plaats in de top 4 en het bijhorende OKT-ticket. Dat is het eenvoudigste scenario.

Verliezen de Belgian Cats hun kwartfinale, dan komt er plots druk op de ketel. In dat geval zal België op zaterdag en zondag nog 2 plaatsingswedstrijden moeten spelen om zijn OKT-ticket veilig te stellen.

Wanneer de Cats die 2 matchen winnen, worden ze 5e en mogen ze sowieso naar het OKT. De 6e plaats volstaat ook indien Frankrijk ook in de top 6 eindigt. Ook in 2019 konden de Belgen zich op die manier plaatsen voor het OKT en later ook voor de Spelen.

Het rampscenario waar niemand aan wil denken: verlies in de kwartfinales én een nederlaag in de eerste plaatsingswedstrijd op zaterdag. In dat geval worden de Cats 7e of 8e en moeten ze hun olympische droom uitstellen tot 2028.