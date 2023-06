De Belgian Cats staan in de kwartfinales van het EK basketbal, wat volgt nu nog?

De groepfase van het EK zit erop voor de Belgian Cats, die zich als poulewinnaar verzekerden van een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales.



België heeft nu 3 dagen vrij, waarin het ook van Israël zal reizen naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Daar vindt de eindfase van het toernooi plaats.

De kwartfinales worden donderdag gespeeld, de tegenstander van de Belgian Cats is op dit moment nog niet exact bekend. Wel weten we al dat het de winnaar wordt van het barrageduel tussen Servië en Groot-Brittannië, dat dinsdagavond om 21 uur afgewerkt wordt.

Servië is op papier de sterkste, de kans lijkt dus reëel dat België zich mag opmaken voor een krachtmeting met de titelverdediger in de kwartfinales.

Twee jaar geleden hield Servië de Cats nog uit de EK-finale na een zege met één puntje verschil in de halve finales. Servië maakte dit toernooi nog geen verpletterende indruk en moest de winst in zijn poule aan Hongarije laten na een nederlaag tegen de Hongaren op de slotspeeldag.



In dezelfde tabelhelft als de Belgian Cats gaat de andere kwartfinale tussen Frankrijk en de winnaar van de barragematch tussen Montenegro en Italië. Van die 3 landen zijn de Fransen in theorie het sterkst.

Stoot België door, dan wacht dus mogelijk een confrontatie met Frankrijk, de regerende Europese vicekampioen, in de halve finales.



De halve finales worden zaterdag gespeeld, de match om het brons en de finale zijn op zondag.