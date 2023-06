Ann Wauters na sterke start Belgian Cats op het EK: "We mogen ambitieus zijn en dromen van de finale"

Ann Wauters maakte gisteren tijd om de wedstrijd van "haar" Cats zo veel mogelijk te volgen, ondanks het verlies van haar eigen team in Washington.

"Het was iets moeilijker dan ik had verwacht tegen Italië (72-64), maar het is natuurlijk een EK", blikt Wauters terug op de derde match van de Belgian Cats.

"De moeilijkheidsgraad werd ook bepaald door de kwaliteit van de tegenstander. Het is niet erg om een moeilijke wedstrijd te hebben, want nu begint het toernooi pas echt en zullen we geen zwakke tegenstanders meer tegenkomen", gaat de voormalige topspeelster voort.

"Ze hebben al fantastisch basketbal laten zien. Dat is geen verrassing met Emma Meesseman in topvorm en Julie Allemand die uitstekend speelt."

"Ook Julie Vanloo presteert op hoog niveau: ze scoort veel driepunters en heeft het verschil gemaakt in de tweede helft tegen Italië."