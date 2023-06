Brit Simon Carr troeft Nederlandse broers Van den Berg af in La Route d'Occitanie

Geen feest in de Nederlandse wielerfamilie Van den Berg in de Route d'Occitanie, daar heeft de Brit Simon Carr een stokje voor gestoken. Carr was in de 4e en laatste rit van de Franse 2.1-rittenkoers in een spurt met zijn tweeën sneller dan Lars van den Berg. Broer Marijn van den Berg won de pelotonspurt. De Canadees Michael Woods pakte net als vorig jaar de eindzege.