Geen persoonlijke records voor degelijke Nafi Thiam op dag 1 in Ratingen

Nafi Thiam had op voorhand aangekondigd dat ze in Ratingen niet aan alle onderdelen zou deelnemen. Zo paste ze op de eerste dag voor het hoogspringen, nochtans haar beste onderdeel.



Thiam begon met een overwinning op de 100 meter horden, in 13"38. Dat is een klein beetje boven haar persoonlijk record (13"21, vorig jaar gelopen op het WK in Eugene).



Ook in het kogelstoten was Thiam veruit de beste, voor onder meer de lokale favoriet Carolin Schäfer en de Nederlandse Emma Oosterwegel. 15,20 meter is dan ook een van de betere worpen uit haar carrière (PR: 15,41 meter).



Om de dag af te sluiten won Thiam ook nog haar reeks van de 200 meter, al was haar 24"45 deze keer niet de beste prestatie van het hele veld.