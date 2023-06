Makelaarsbureau van o.a. Merlier en Kopecky gekocht door Amerikanen: "Ze zien potentieel in wielersport"

En nu gaan de Amerikanen dus ook de wielermarkt aanboren. "Ze hebben mij al enige tijd geleden gecontacteerd omdat ze potentieel zien in de wielersport, vooal commercieel dan", vertelt Smets. "Ze zien dat er wel werk is aan het businessmodel en de ideeën op lange termijn."

Wasserman is een wereldspeler op het vlak van management in de sport- en entertainmentindustrie. Zo vertegenwoordigen ze NBA-ster Klay Thompson, voetballers Nathan Aké en Frederico Valverde, en honderden artiesten zoals Billie Eilish, Ed Sheeran en Coldplay.

Dries Smets is met zijn kantoor Squadra Sports al jarenlang een belangrijke speler in de wielermarkt. Met onder anderen Lotte Kopecky, Tim Merlier, Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Julian Alaphilippe en Michael Matthews in zijn portefeuille trok Smets de aandacht van Wasserman.

"Maar we maken nu deel uit van een internationale groep. Wasserman is al actief in heel wat sporten, voornamelijk Amerikaanse sporten. Dus we kunnen wel profiteren van de knowhow en het netwerk dat ze in al die jaren al hebben opgebouwd"

Gaan de renners in de portefeuille van Smets iets merken van de overname? "De dagelijkse werking verandert niet. Hetzelfde team blijft aan boord en ons kantoor blijft in Mechelen. De dienstverlening blijft hetzelfde."

Topman van Wasserman zit ook achter Spelen in LA in 2028

"In Amerika zijn er al heel veel mensen actief of passief bezig met de fiets. De echte wielertraditie hebben ze niet, maar er zit daar een groot potentieel aan mensen en merken."



Waarom is Smets uiteindelijk ingegaan op het voorstel van Wasserman? "Om te kunnen blijven groeien. We zijn als kantoor al jaren actief, maar merken toch dat we op bepaalde grenzen stoten. We beperkten ons tot de wielersport zoals we ze kennen. Nu kunnen we misschien nog stappen zetten en innoveren. Ik denk dat wij een belangrijke schakelrol kunnen vervullen."



"Ik heb alleszins gemerkt sinds de eerste contacten dat ze wel passie en interesse hebben voor de sport. Amerikaanse sporten hebben misschien minder traditie, maar het businessmodel zit wel beter in elkaar. Dus ze willen ook kijken naar de businessaanpak van de wielersport, zonder daarbij de eigenheid van de sport te verwaarlozen. Maar dat is niet iets wat je op korte termijn kan."

"De eigenaar van het bedrijf is trouwens ook de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen in LA in 2028. Hij heeft dus een groot netwerk en hopelijk kan hij helpen om de wielersport in zijn geheel stappen te doen zetten."