European Open strikt Tsitsipas: 1e keer top 5-speler in Antwerpen

Toernooidirecteur Dick Norman is een blij man: "De komst van Stefanos Tsitsipas is topnieuws voor de fans", vertelde de ex-toptennisser op een online persmoment. "Hij zal een grote meerwaarde vormen voor ons toernooi. Tsitsipas stond al jaren op onze verlanglijst, dus we zijn heel tevreden dat we hem konden strikken. Zijn deelname van Tsitsipas plaveit de weg naar een mooie achtste editie." De 24-jarige Griek nam als youngster in 2017 al deel aan de European Open, toen hij het tot de halve finales schopte. Tsitsipas' beste ranking op de wereldranglijst was de derde plaats. Hij heeft momenteel negen ATP-titels op zijn erelijst. Begin dit jaar speelde hij de finale van de Australian Open.

In een korte videoboodschap liet de Griek weten dat hij geweldig veel zin heeft in het toernooi. "De laatste keer dat ik er speelde was in 2017, toen ik 19 jaar was. We hebben dus al een lange geschiedenis samen."



"Ik kijk er enorm naar uit om terug te keren en om voor het Antwerpse publiek mijn best te doen. Tot binnenkort, België."



De achtste editie van de European Open is van 15 tot en met 22 oktober in de Lotto Arena. De Canadees Félix Auger-Aliassime pakte vorig jaar de titel.