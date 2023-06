Dries Mertens blijft nog een jaartje langer in Galatasaray

Mertens tekende vorige zomer een contract voor één seizoen bij Galatasaray met de optie op een extra jaar. Dat extra seizoen komt er nu ook voor de Belgische aanvaller.

Dat kondigt hij zelf aan op sociale media met een foto waarop hij de Turkse titel viert met zijn zoontje Ciro. "One more year", is de duidelijke boodschap.

Mertens veroverde in Istanbul de eerste landstitel uit zijn carrière. Hij was in 33 matchen goed voor 7 goals en 4 assists.

De schaduwspits werd door bondscoach Domenico Tedesco niet opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden met de Rode Duivels.