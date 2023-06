30 jaar geleden verongelukte Drazen Petrovic, de Mozart van het basketbal: "Een fenomeen"

Noodlottig ongeval: "Het was onwezenlijk"

Drazen Petrovic was in 1993 hét Europese toptalent. De Kroaat had er net zijn 5e seizoen in de NBA opzitten, waar hij een jaar eerder helemaal doorgebroken was bij de New Jersey Nets.

Na een EK-kwalificatietoernooi in Polen nam Petrovic op 7 juni 1993 een noodlottige beslissing: in plaats van met de Kroatische nationale ploeg mee op het vliegtuig te stappen, koos hij ervoor om samen met zijn vriendin in de auto de terugreis naar Kroatië te maken. Een beslissing die Petrovic fataal werd.

In een helse stortbui lag Petrovic te slapen in de passagierszetel toen zijn vriendin hun Volkswagen Golf met meer dan 160 km/u in een vrachtwagen boorde, die door de slechte weersomstandigheden door de middenberm gevlogen was.

Petrovic was op slag dood. Zijn vriendin, een model en basketbalster van Hongaarse afkomst, overleefde het ongeluk wel en zou later nog trouwen met de Duitse profvoetballer Oliver Bierhoff. Ook een andere inzittende, een vriendin van het koppel, overleefde het ongeval.

"Het onwezenlijke is dat we met ons vliegtuig boven de plaats van het ongeluk vlogen en dat de piloot ons nog zei dat we door turbulentie onze gordels moesten vastmaken. Ongelooflijk, maar zo is het leven", zei toenmalig Kroatisch ploegmaat Dino Rađa over het noodlottige ongeval.