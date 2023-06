OVERZICHT: Wie krijgt welk Europees ticket? En wat zijn de potentiële tegenstanders?

Antwerp op één ronde van kampioenenbal

Het is een domper die de enorme vreugde niet zal verpesten, maar Antwerp incasseert - in tegenstelling tot de vorige kampioenen - niet meteen de jackpot van de Champions League.

Door een (tijdelijke) dip in de coëfficiënt moet de Great Old straks nog een voorronde overleven. Pluspuntje: door de verbanning van Rusland komt Antwerp wel niet uit in de derde voorronde, maar in de play-offs - één ronde van de groepsfase, dus.

Van de vier potentiële tegenstanders is er nog maar eentje bekend: het Zwitserse Young Boys Bern.

Andere grote kanshebbers in het kampioenenspoor zijn Dinamo Zagreb (Kro), Kopenhagen (Den) en Galatasaray (Tur).