Formule E: Stoffel Vandoorne wordt negende in tweede ePrix in Jakarta

Daags na zijn vierde plaats in de eerste ePrix in de Indonesische hoofdstad, startte Vandoorne vandaag vanuit vijfde positie aan de tweede race.



De regerende wereldkampioen deed lange tijd mee voor de top vijf maar zakte in de slotfase nog enkele plaatsen.



Maximilian Günther had aan de streep 2,8 seconden voorsprong op de Brit Jake Dennis (Avalanche Andretti) en 18,5 seconden op de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar TCS Racing).



In de tussenstand van het wereldkampioenschap neemt de Duitser Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), vandaag zesde na zijn zege van zaterdag, met 134 punten de leiding over van de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (Envision Racing).



Die laatste viel vandaag niet in de punten en is nu derde met 128 punten, achter Dennis (133 punten). Vandoorne staat elfde met 42 punten.



Het Formule E-seizoen gaat op 24 juni verder met een manche in Portland.