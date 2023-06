Vingegaard, Bernal en co verkennen "verboden" Puy de Dôme met het oog op de Tour

Het tijdstip voor de verkenning van de Puy de Dôme was niet toevallig gekozen: twee dagen voor de start van de Dauphiné waren heel wat Tourfavorieten al in Frankrijk. Een ideale gelegenheid om de berg eens zelf in de benen te voelen.



Onder meer Tourwinnaar Jonas Vingegaard, een delegatie van Ineos met daarbij ex-winnaar Egan Bernal, maar ook jongens als Ben O'Connor, David Gaudu, Giulio Ciccone en Matteo Jorgenson tekenden present.



De lokale tv-zender Journal La Montagne was ook aanwezig en ontlokte enkele renners wat quotes. "Het is superzwaar", zei Bernal. "Ik ben zeker dat jongens als Pogacar en Vingegaard zich hier zullen kunnen uitleven."

Dat het superzwaar is, is niet gelogen. De klim mag dan "maar" een goeie 13 kilometer lang zijn, de laatste 5 kilometer hebben allemaal een gemiddelde van meer dan 10%.

"Een heel mooie klim, maar wel heel steil", trapte Vingegaard dan ook een open deur in. "Ik denk niet dat ik ooit al zo'n berg heb beklommen."