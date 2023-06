Aryna Sabalenka past voor persbabbel uit mentale overwegingen: "Ik voelde me niet veilig"

Sabalenka is een van de topfavorieten bij de vrouwen in Parijs. De Wit-Russin pakte in januari haar eerste grandslamzege op de Australian Open en is het nummer twee van de wereld. Ook in Parijs loopt voorlopig alles naar wens voor Sabalenka, op sportief vlak dan toch.

Na haar vlotte zege tegen Kamilla Rachimova in de derde ronde (6-2, 6-2) bleef ze weg op het persmoment na de wedstrijd. Sabalenka vertelde aan de toernooiorganisatie dat ze uit mentale overwegingen niet met de pers wenste te praten.

Die keuze heeft alles te maken met een klein incident van enkele dagen geleden. In de eerste ronde weigerde Sabalenka's tegenstander Marta Kostjoek haar de hand te schudden. De Oekraïense deed dat als symbool tegen de oorlog in haar land. Wit-Rusland is immers een nauwe bondgenoot van Rusland.