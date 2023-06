De lastige groepsfase van 3x3 Lions: "Team rond Celis toch niet op 1, 2, 3 te vervangen"

"De magie van Antwerpen of Tokio was er niet", zegt hij. "Daarop was het bang afwachten tot de laatste match. Ik had het niet verwacht dat het zo moeilijk zou gaan."

Een belangrijke factor in het verenigen van de nieuwe ploeg: Thibaut Vervoort. "Hij gaf zelf toe dat hij 3 slechte matchen speelde, omdat hij te veel bezig was om de ploeg te leiden als ervaren man", weet Meertens.

"Vervoort is de enige "original" die er nog bij is van de Spelen in Tokio. Hij voelt zich enorm verantwoordelijk, dat is voor hem ook aanpassen. Laat ons hopen dat het nu van de baan is en dat ze vertrouwen hebben in elkaar."

Vers bloed betekent ook aangename verrassingen, zoals de shots van Dennis Donkor. Al is dat voor Meertens geen nieuwtje: "Ik ken Dennis van zijn 6 jaar, dus ik weet wat voor geweldige shotter hij is."

"Bij de Antwerp Giants was hij niet de beste verdediger, maar hier op het WK trekt hij meer dan zijn plan. Op dat vlak heeft hij me meer verrast. Hij is een wapen dat we nooit eerder hadden."

En dus is the best yet to come voor de Lions, die met vertrouwen de groepsfase kunnen afsluiten. "Al weet je dat de tegenstand ook alleen maar sterker wordt..."