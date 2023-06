3x3 Belgian Lions vol lof over glansrol Vervoort: "Hij is het hart en ziel van deze ploeg"

"Ik was misschien iets te veel bezig met de ploeg te leiden en te weinig met mijn eigen spel. Voor de wedstrijd tegen Puerto Rico hebben we dan gezegd dat we ons gingen focussen op onze eigen verantwoordelijkheden. Geen excuses meer, gewoon spelen. En dat ging beter."

Vervoort besefte zelf dat hij niet zijn beste niveau had gehaald in de eerste WK-duels. "Ik heb heel slecht geshot", zei hij. "Maar in de laatste wedstrijd krijg ik dan toch een kleine stroomstoot."

" Big players must step up on the big moments ", stelde coach Steve Ibens en Thibaut Vervoort stelde niet teleur. Met enkele knappe punten loodste hij de Belgen naar een beslissende 18-21-zege. "Van dat scenario kan je alleen maar dromen", besloot de coach.

Ploegmaat Dennis Donkor was blij dat de Belgian Lions toch nog hun "ware karakter" konden laten zien. "Thibaut heeft ons erdoor geloodst", beaamde hij.

"Ik ben heel tevreden dat hij erdoor is gekomen, want hij is heel belangrijk voor onze ploeg. Hij is het hart en ziel van dit team. Ik ken hem al heel lang en weet dat hij maar één shot nodig heeft om "on fire" te raken. Ik had er alle vertrouwen in dat hij zijn ware aard zou laten zien."

Ook coach Steve Ibens twijfelde niet over zijn sterkhouder. "Shotten verleer je niet. Als die eerste tweepunter valt, voel je dat Thibaut vertrokken is. Hij nam de ploeg dan op sleeptouw, de andere jongens gingen in functie van hem spelen. Ze gaven er hun hart voor."

(Lees voort onder de video)