3x3 Belgian Lions tonen ware gelaat op juiste moment: Vervoort loodst België naar barrages

15 uur 36. Must See TV! Vervoort is nu echt niet meer af te stoppen. Alweer een tweepunter van Must See TV: 16-9. .

clock 14:55

14 uur 55. Winnen en dan rekenen. Groepsfavoriet Litouwen heeft nu zowaar ook verloren van Israël en dat maakt het er niet eenvoudiger op in poule C. Als België straks wint van Puerto Rico dan eindigen alle teams met 2 zeges en 2 nederlagen. In dat geval zullen het de gescoorde punten zijn die de doorslag gaan geven. Polen en Litouwen zijn in dat geval al zeker door. Israël telt nu 70 punten, Puerto Rico 56 en België 54. Om door te stoten naar de volgende ronde moeten de Belgen straks dus minstens 17 punten maken - dan wippen ze over Israël - en ook met meer dan 3 punten verschil winnen, want dan houden ze ook Puerto Rico achter zich. Als België verliest, hoeven we niet te rekenen: dan is het onherroepelijk over voor de Lions. .